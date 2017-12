Tempestade Ernesto mata um e provoca inundações no Haiti Pelo menos uma pessoa morreu no Haiti e várias cidades sofreram inundações devido à passagem da tempestade tropical Ernesto pelo país caribenho, informaram nesta segunda-feira, 28, as autoridades haitianas. O ministro do Interior, Paul Antonine Bien-Aime, informou que as maiores enchentes foram registradas nas regiões de Gonaives, no oeste do país, Belle-Anse, no sudeste, e de Grand Anse, no sudoeste, por causa da elevação do nível dos rios nestas áreas. Além disso, pelo menos 13 casas foram destruídas na ilha de Gonaives, próxima a Porto Príncipe. A única vítima fatal confirmada até o momento é uma mulher da pequena ilha de Ille A Vaiche, que morreu em sua casa após ter sido arrastada por grandes ondas. Jornais locais informam sobre outra morte, mas autoridades haitianas não confirmaram a segunda vítima. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia haitiano, embora a tempestade Ernesto tenha abandonado definitivamente o litoral do país caribenho, mantém o alerta de inundações decretado no domingo pelo Executivo. O ministro do Interior confirmou que cada um dos dez departamentos (estados) que dividem o país poderá dispor de 300 mil gourdes (cerca de US$ 8 mil) para fazer frente às conseqüências provocadas pela passagem da tempestade Ernesto.