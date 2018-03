Tempestade Fausto pode virar furacão no Pacífico A tempestade tropical Fausto, localizada a cerca de 700 quilômetros do porto mexicano de Manzanillo, no Pacífico, pode se transformar em furacão na sexta-feira, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA. Fausto se desloca a 24 quilômetros por hora na direção oeste-noroeste, distanciando-se da costa. "Está previsto um fortalecimento durante o próximo par de dias, e Fausto poderia se tornar um furacão na sexta-feira", disse nota dos meteorologistas de Miami. A tempestade tem ventos regulares de 95 quilômetros por hora -- passa a ser furacão quando esses ventos superam os 119 quilômetros por hora, segundo a escala Saffir-Simpson. Este seria o terceiro furacão da temporada no Pacífico. (Reportagem de Tomás Sarmiento)