Tempestade faz dezenas de mortos e milhares de desaparecidos na Índia Dezenas de pessoas morreram e cerca de 5 mil estão desaparecidas vítimas de uma forte tempestade no Golfo de Bengala, no leste da Índia, que afundou pelo menos 100 navios, informou nesta quinta-feira a agência de notícias "Ians". A guarda litorânea de Bangladesh e a Administração Civil encontraram os corpos de 49 pescadores em diferentes pontos do litoral do país. A polícia informou a localização de 18 corpos em ilhas no Golfo. Uma patrulha da Marinha de Bangladesh afundou na terça-feira à noite, a 74 quilômetros do litoral sudoeste do país, com 40 marinheiros a bordo. Vários deles, inclusive o comandante, estão desaparecidos. O temporal, provocado pelas baixas pressões no Golfo de Bengala, causou também graves danos materiais às localidades litorâneas. As autoridades pediram aos pescadores que permaneçam em terra, depois de o Serviço Meteorológico avisar que as chuvas provavelmente se intensificarão nas próximas horas. Dos pesqueiros que partiram na quarta-feira, 100 ainda não retornaram aos portos. Várias equipes de resgate saíram à sua procura, mas as fortes chuvas e o ventos dificultaram a operação. No litoral da Índia, a tempestade provocou a morte de 18 pessoas no distrito de Parganas do Sul e duas em Midnapore.