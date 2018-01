Tempestade Florence vira furacão a caminho das Bermudas A tempestade Florence tornou-se um furacão neste domingo, a caminho das Bermudas, onde os moradores já se preparam para receber a tormenta, reforçando janelas, portas e trazendo os barcos para a praia. Espera-se que o furacão chegue ao pequeno território britânico na segunda-feira, de acordo com o Centro Nacional de furacões (NHC) dos Estados Unidos. Ainda não é possível dizer se o arquipélago será atingido diretamente. Florence é agora um furacão de categoria 1, o segundo da atual temporada no Atlântico. "Pedimos aos moradores que façam o favor de ficar em casa. Estamos incentivando a cooperação do público, para que os veículos de emergência tenham passagem livre pelas rodovias", disse Derrick Burgess, ministro da Segurança Pública, numa entrevista coletiva.