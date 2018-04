Tempestade Hagibis provoca ondas gigantes nas Filipinas

Ondas gigantes de até seis metros de altura formadas pela depressão tropical Hagibis arrasaram centenas de casas em 15 cidades litorâneas do extremo sul das Filipinas, disseram nesta quarta-feira, 28, testemunhas e fontes oficiais. Por enquanto não há registro de vítimas. Mas cerca de 5 mil pessoas foram evacuadas na região de Zamboanga, quase 900 quilômetros ao sul da capital. Elas estão em abrigos em escolas e ginásios. As áreas afetadas já foram declaradas zonas de calamidade. As aulas foram suspensas em todos os colégios, anunciaram as administrações locais. A tempestade tropical Hagibis voltou a ameaçar o sul de Luzon. Já o tufão Mitag, que deixou 17 mortos na sua passagem pelo país, está se afastando e se encontra a cerca de 200 quilômetros do extremo norte do arquipélago. O Hagibis, que há duas semanas deixou 13 mortos no norte de Mindanao e nas Visayas, passa nesta quarta-feira pela região de Bicol, com ventos sustentados de até 55 km/h, segundo os meteorologistas citados pela TV filipina GMA. Segundo o último boletim, o fenômeno se movimenta em direção leste-nordeste, a uma velocidade de 22 km/h. O Mitag mudou de direção e está a 200 quilômetros das ilhas Batanes, no extremo norte das Filipinas. As autoridades detectaram outra zona de baixa pressão, a 1.200 quilômetros de distância, no Pacífico. Nas próximas semanas, ela pode se aproximar do arquipélago.