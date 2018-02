Tempestade Halong mata 12 e desloca 7000 nas Filipinas

Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 7.000 perderam suas casas por causa da tempestade tropical Halong, que castigou neste fim de semana a ilha de Luzon, no norte das Filipinas, informaram nesta segunda-feira fontes oficiais. Os mortos pertenciam às províncias de Pangasinan, La Unión, Benguet e Zambales, as mais afetadas pela tempestade, segundo os serviços de emergência. Seis morreram atingidos pelos tetos de suas casas, outras duas foram vítimas de queda de paredes, um casal e seu vizinho morreram afogados e a última vítima perdeu a vida depois de um ataque cardíaco durante a tempestade. Ondas gigantes de mais de três metros de altura destruíram casas e navios de pesca e obrigaram quase 900 pessoas a fugir dos povoados de Iba e Botolan, enquanto 5.000 vítimas foram retiradas da ilha de Panay. O nordeste de Luzon, incluindo a cidade turística de Baguio, está com a provisão de energia cortada há cerca de 48 horas. O Halong chegou no sábado à província de Cordillera com ventos de até 95 km/h, e os meteorologistas prevêem que ele vá desviar em direção ao centro de Luzon e da região de Sierra Madre. As autoridades declararam estado de alerta máxima diante do risco de inundações e deslizamentos de terra. As Filipinas sofrem a cada ano este tipo de problema climático, no qual dezenas de pessoas perdem a vida, principalmente durante a estação das chuvas, que começa em meados de maio ou início de junho, terminando em novembro. No final de 2006, quatro tempestades consecutivas alagaram várias zonas da região de Bicol no sudeste de Luzon e causaram enchentes nas quais morreram mais de 1.300 pessoas, com quase três milhões de pessoas atingidas.