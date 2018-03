Tempestade Isaac ganha força no norte da Costa do Golfo

O Isaac ganhou força no início deste domingo durante uma passagem pelas águas quentes do Estreito da Flórida, após causar estragos no fim de semana em Cuba, onde derrubou árvores e linhas de energia, e após deixar quatro mortos no Haiti.

Em Key West, os moradores se preparam para a chegada da tempestade, após o Isaac causar inundações no Caribe e alterar os planos da Convenção Nacional Republicana. O Partido Republicano anunciou o adiamento do início de sua convenção nacional em Tampa, na Flórida, para terça-feira.

Meteorologistas disseram que a tempestade deve atingir o arquipélago mais tarde ou no fim deste domingo, com - ou perto da - força de um furacão.

"Nossa previsão é que, como o sistema se move para o norte, deve ganhar forçar para a categoria 2", disse Jessica Schauer, do Centro Nacional de Furacões, em Miami. "Com certeza, o norte da Costa do Golfo deve estar preparado para um furacão", afirmou. Um furacão de categoria 2 é capaz de ter ventos máximos sustentados entre 154 e 177 quilômetros por hora. As informações são da Associated Press.