Tempestade leva chuva e neve à Califórnia

As encostas das montanhas áridas acima de bairros que ficam no sopé das montanhas no leste de Los Angeles estavam em alerta após as primeiras chuvas, segundo o tenente da polícia Matt Williams. Ordens de evacuação obrigatória foram emitidas para 1 mil casas na região.

Vários acidentes de trânsito ocorreram em estradas escorregadias ou inundadas no sul da Califórnia, e um trecho de 8 quilômetros da estrada Pacific Coast a oeste de Malibu foi fechado como medida de precaução contra possíveis deslizamentos das montanhas de Santa Monica.

Também chovia nos condados do centro da costa, na região da Baía de São Francisco e no Vale Central. Foram emitidos avisos de tempestade de inverno na Sierra Nevada pela possibilidade de forte nevasca.

De acordo com a Administração Federal de Aviação, alguns voos que chegavam no Aeroporto Internacional de San Francisco foram adiados por mais de quatro horas.

Previsões indicavam que a tempestade atingiria a Califórnia até sábado,

trazendo um pouco de alívio após um longo período de seca. As nuvens se movimentariam para o leste rumo a Estados vizinhos também prejudicados pela seca. Phoenix projetava a primeira precipitação de grande volume em dois meses. Fonte: Associated Press.