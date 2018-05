Tempestade mata 18 e deixa 155 feridos no sul da China

A Defesa Civil de Guangdong informou que a capital da província, Guangzhou, começou a ser atingida por chuva, granizo e vendavais a partir da tarde de ontem. A tempestade também atingiu as cidades de Foshan, Dongguan e Zhaoqing. A maior parte das vítimas foi atingida por objetos pesados levados pelo vento e pelo desabamento de paredes e andaimes.

A província do Guangdong, no sul da China, abriga um grande número de empresas do setor manufatureiro voltadas à exportação. As informações são da Associated Press.