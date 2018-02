Tempestade mata 51 pessoas na Europa Uma violenta tempestade de inverno com chuvas fortes e ventos com força de furacão atingiu França, Espanha, Portugal e Alemanha, deixando pelo menos 51 pessoas mortas, a maioria por afogamento. A França é o país mais afetado, com 45 mortos. Pelo menos 12 pessoas estavam desaparecidas e outras 59 estavam feridas. A tempestade, batizada de Xynthia, é a pior desde 1999, quando 90 pessoas morreram na França.