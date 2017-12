Tempestade mata pelo menos sete no Paquistão Um forte tempestade matou três mulheres e destruiu várias casas na noite deste domingo na região de Ghaziabad, em Lahore, capital da província paquistanesa de Punjab. As autoridades informaram que pelo menos outras quatro pessoas morreram em decorrência da chuva com ventos. A tempestade também derrubou postes de eletricidade, causando apagões e interrompendo a rede de telefonia.