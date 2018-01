Tempestade Meari deixa nove feridos no Japão Uma forte tempestade tropical atingiu as ilhas Kyushu e Shikoku, no sul do Japão, nesta quarta-feira. A passagem da tormenta Meari levou à interrupção dos serviços de transporte e causou ondas e ventos que danificaram casas. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas e outra três estão desaparecidas. A tempestade, inicialmente um tufão que perdeu sua potência, apresentou ventos de 108 quilômetros por hora (67 mph), informou a Agência Meteorológica. Meari agora encaminha-se para a ilha de Honshu, a principal componente do arquipélago japonês. Espera-se cerca de 300 milímetros de precipitação, no mínimo, até a manhã de quinta-feira.