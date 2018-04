Tempestade Paula causa deslizamentos e cortes de eneria em Cuba

HAVANA - A tempestade tropical Paula causou pelo menos 22 deslizamento, danificou 119 instalações elétricas e deixou quatro feridos em sua passagem nesta quinta-feira por Havana. Nesta sexta-feira, 15, as autoridades trabalhavam para restabelecer a normalidade.

A emissora oficial Radio Taíno informou que até o momento tinham sido reportados 22 deslizamentos "leves e parciais" em dois bairros do centro da cidade, enquanto quatro pessoas acabaram machucadas após ficarem presas nos deslizamentos.

As chuvas e os ventos da tempestade também provocaram o fechamento transitório de algumas avenidas e túneis, e derrubaram árvores, galhos e parte das linhas de transmissão elétricas, o que obrigou a desviar o trânsito em algumas ruas da cidade.

Segundo a emissora Radio Rebelde, existem 119 interrupções do serviço elétrico, algumas delas com afetações consideradas "graves", como as sofridas em hospitais e aquedutos.

Paula, que chegou a ser o nono furacão da temporada no Atlântico, alcançou a categoria dois de intensidade na escala de Saffir-Simpson de um máximo de cinco, e durante seu percurso desde a costa leste de Yucatan (México) em direção a Cuba se enfraqueceu para a categoria um.

Segundo informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês), nesta sexta-feira a tempestade perdeu mais intensidade muito perto do litoral norte do centro de Cuba e agora é apenas uma depressão tropical.