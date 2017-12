Tempestade provoca destruição na Irlanda e deixa pelo menos três mortos

DUBLIN - A Irlanda foi atingida por uma "tempestade sem precedentes" nesta segunda-feira, 16, que causou pelo menos três mortos, derrubou árvores e linhas de transmissão de energia e gerando ondas de até 10 metros de altura. G governo alertou que a pior tempestade do país em meio século pode causar ainda mais mortes. Cerca de 360 mil ficaram sem eletricidade.

Ao menos 15 mil casas ficaram sem eletricidade e 130 voos foram cancelados no Aeroporto de Dublin. Escolas, hospitais e serviços de transporte público não funcionaram. As Forças Armadas foram enviadas para reforçar as defesas contra inundações.

+ Selo postal com retrato de Che Guevara é sucesso de vendas na Irlanda

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tempestade, que foi rebaixada da categoria de furacão de domingo para segunda-feira, chegou à terra firme às 10h40 (horário local), informou o Serviço Nacional Irlandês de Meteorologia, levando ventos de até 176 km/h ao extremo sul do país.

“Nossa preocupação é evitar uma situação na qual tenhamos vítimas como resultado das rajadas extremamente destruidoras e violentas”, disse o presidente do conselho do Grupo Nacional de Coordenação de Emergência da Irlanda, Sean Hogan, na emissora estatal RTE.

+ Propostas de Londres sobre Irlanda preocupam negociador europeu do Brexit

Ventos dignos de furacão ocorreram em todas as partes do país, disse o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar. Um “clima impactante” é esperado em outras partes do oeste e do norte do Reino Unido. O centro da tempestade deve percorrer a Irlanda durante o dia e seguir para o oeste da Escócia de segunda para terça-feira.

O governo irlandês disse que a tempestade deve ser a pior desde o furacão Debbie, que matou 11 pessoas na Irlanda em 1961. / REUTERS e AFP