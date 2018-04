Tempestade Richard atinge Honduras e pode virar furacão A tempestade tropical Richard atinge a costa caribenha de Honduras desde ontem com chuvas e ventos fortes, e poderá se transformar num furacão neste domingo. A expectativa é que a tormenta passe pela ilha hondurenha de Roatan, um popular destino de turistas e mergulhadores, antes de prosseguir mais tarde para Belize e para o sudeste do México, segundo previsão do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, localizado em Miami.