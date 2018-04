Tempestade Richard deve virar furacão no domingo A tempestade tropical Richard ganhou força neste sábado, atingindo a costa caribenha de Honduras com fortes ventos e chuva forte, ameaçando provocar inundações e desmoronamentos quando atingir a costa de Belize. Até o final da tarde de sábado, a tempestade terá passado sobre Honduras onde um aviso de furacão foi acionado. Lisandro Rosales, chefe da comissão de emergência permanente de Honduras, disse que os escritórios da Defesa Civil estão preparados para realizar uma operação de evacuação, se for necessário.