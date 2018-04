De acordo com o mais recente boletim do Centro Nacional de Furacões dos EUA, divulgado às 13h (no horário brasileiro de verão), o olho do furacão Richard desloca-se a 19 quilômetros por hora no sentido noroeste e se encontra atualmente 155 quilômetros a sudeste da Cidade de Belize. Os ventos máximos sustentados do furacão estavam em 140 quilômetros por hora.