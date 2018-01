Tempestade segue em direção ao nordeste dos EUA Depois de atingir o sudeste dos Estados Unidos durante a noite, uma tempestade de inverno causou precipitação de quase meio metro de neve na região mesoatlântica dos EUA na manhã desta quinta-feira enquanto seguia em direção do nordeste do país, ameaçando provocar mais blecautes, dificuldade de deslocamento e isolamento de milhões de pessoas. As aulas nas escolas públicas foram canceladas e o expediente nas agências de governo foi suspenso por hoje.