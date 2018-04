Tempestade Tomas ganha força e vira furacão no Caribe A tempestade Tomas ganhou força neste sábado e virou o 12º furacão da temporada no Atlântico, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados unidos. Tomas, que está ao norte das ilhas Trinidad e Tobago, deverá ganhar forças nos próximos dois dias enquanto avançar pelo Mar do Caribe em direção à Jamaica e ao Haiti e República Dominicana. As informações são da Associated Press.