Tempestade tropical Barry forma-se na costa do México

A segunda tempestade tropical da temporada de furacões no Oceano Atlântico provoca fortes chuvas na região, aumentando os riscos de enchentes. Ela deriva de uma depressão tropical formada na segunda-feira no litoral de Belize.

O olho da tempestade encontrava-se a 115 quilômetros da costa de Veracruz, no México, com ventos máximos sustentados de 64 quilômetros por hora, segundo o mais recente boletim do NHC.

A expectativa é de que a tempestade atinja em cheio o litoral mexicano na manhã de quinta-feira. Um alerta de tempestade tropical vigora de Punta El Lagarto a Barra de Nautla. Fonte: Associated Press.