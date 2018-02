Tempestade tropical Bertha segue rumo a Porto Rico

Bertha causou ventos de até 85 quilômetros por hora, mas deve enfraquecer até a noite de domingo. O centro da tempestade estava situado a cerca de 150 quilômetros ao sudoeste de San Juan, a capital porto-riquenha.

Agora o sistema deve passar próximo ao sudoeste de Porto Rico e atingir possivelmente o leste da República Dominicana na noite deste sábado. São esperadas chuvas de oito a 13 centímetros para Porto Rico, com pancadas isoladas de até 20 centímetros em ilhas no leste e sul do Caribe.

O governador Alejandro Garcia Padilla alertou para o risco de inundações, deslizamentos de terra e elevação nos níveis dos rios, orientando a população para que não tente atravessar áreas alagadas. "É algo que parece óbvio, mas acontece com frequência", disse. "Não é o momento de correr riscos."

Autoridades disseram que havia cerca de 239 pessoas em um abrigo na cidade litorânea de Arroyo, no sudeste do país, sendo a maioria deles atletas que participavam de um torneio juvenil de beisebol. O alerta de tempestades tropicais foi emitido para Porto Rico, EUA, Ilhas Virgens Britânicas, sul de Bahamas, leste da República Dominicana e também para as Ilhas Turcas e Caicos.

Na sexta-feira, Bertha passou ao norte da ilha de Martinica, onde afetou o fornecimento de energia em várias áreas. A porta-voz do governo, Audrey Hamann, disse em entrevista concedida por telefone que cerca de 150 mil moradias foram afetadas, mas não houve relatos de danos ou feridos. Fonte: Associated Press.