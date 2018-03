Tempestade tropical deixa 15 mortos em Bangladesh Uma tempestade tropical causou estragos na costa de Bangladesh e deixou pelo menos 15 mortos e cerca de 200 feridos, informaram hoje funcionários encarregados do resgate. A tempestade, gerada por uma depressão na Baía de Bengala, chegou ontem à noite ao País, inundando várias vilas. Centenas de moradias precárias foram destruídas e faltou eletricidade em vários pontos da região costeira, segundo os funcionários, que falaram sob condição de anonimato. Segundo eles, pelo menos 10 corpos foram encontrados no distrito Biracial, 120 quilômetros ao sul da capital, Daca. Cinco outras pessoas morreram afogadas no distrito vizinho de Patuakhali. Na ilha Bhola, perto de 10 mil pessoas ficaram presas em suas casas, segundo um jornal do país, o Dhaka Ittefaq. Os funcionários trabalham para fornecer água potável e alimento aos que perderam as casas e para levar os feridos para o hospital. Bangladesh, um país com 150 milhões de habitantes, sofre com ciclones e enchentes freqüentemente. O ciclone Sidr matou pelo menos 3.500 pessoas na costa sul do país, no ano passado.