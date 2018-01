Tempestade tropical deixa 5 mortos no Japão Uma poderosa tempestade tropical atingiu o Japão deixando cinco mortos, 18 desaparecidos e 52 feridos. Imensas ondas e fortes ventos danificaram casas, derrubaram postes da rede elétrica e obrigaram milhares de pessoas a buscar abrigo. A tempestade tropical Meari chegou à região sul do país com ventos de até 90 quilômetros por hora, atingindo a cidade de Osaka, informou a Agência de Meteorologia do Japão. Meari, que era um tufão, perdeu força nas últimas horas e passou a ser considerado uma tempestade. Centenas de vôos foram cancelados e os serviços de trens e balsas estão suspensos no sul do arquipélago nipônico, impedindo o deslocamento de milhares de pessoas, informou a imprensa local. No domingo, o Meari, ainda na categoria de tufão, passou por Okinawa, cerca de 1.600 quilômetros a sudoeste de Tóquio, causando a morte de um homem de 88 anos. O Japão já foi atingido por sete tufões em 2004, superando seu recorde histórico de 1990, quando seis tufões atingiram o país. No início de setembro, o tufão Songda deixou 32 mortos e mais de 900 feridos na costa oeste do Japão.