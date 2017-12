Tempestade tropical deixa 73 mortos na China A tempestade tropical Chebi deixou 73 mortos quando atingiu a costa sudeste da China, depois de ter causado nove mortes em Taiwan, informaram autoridades locais e a imprensa nesta segunda-feira. Outras 87 pessoas estão desaparecidas na província costeira de Fujian desde a chegada da tempestade, no fim de semana, informou o estatal Serviço de Imprensa da China (SIC). De todas as mortes ocorridas na porção continental chinesa, apenas duas não ocorreram em Fuzhou, capital da província de Fujian, informou a imprensa. Essas duas mortes ocorreram em Ningde, uma pequena cidade situada nas proximidades. Os danos em Fujian foram estimados em 3,5 bilhões de iuans (equivalente a cerca de US$ 425.000), de acordo com o SIC, operado pela Agência de Notícias Nova China e destinado ao público estrangeiro. A tempestade Chebi atingiu Fujian na noite de sábado. A chuva prosseguiu durante todo o domingo, informou o SIC. Dezenas de milhares de hectares de terras férteis ficaram inundados e milhares de toneladas de grãos foram destruídas, dizia o informe. Ainda nesta segunda-feira, dois tripulantes de um navio naufragado na costa taiuanesa foram resgatados, dizia a nota. Doze dos 23 tripulantes ainda estão desaparecidos após o naufrágio, sábado, de um barco de 5.300 toneladas nas proximidades de Tainan, disse Meng Hsien-tao, chefe da Administração Nacional de Emergências.