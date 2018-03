Tempestade tropical do Caribe segue para o México A tempestade tropical Dolly que se formou no Caribe segue em direção à Península de Yucatán e de Cancún, no México, com ventos de 72 quilômetros por hora. Dolly se formou hoje no oeste do Mar do Caribe e o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos emitiu sinais de alerta para a região. Ao meio dia de hoje o Centro informou que a tempestade estava localizada há cerca de 430 quilômetros ao leste de Chetumal, e se movendo a 27 quilômetros por hora devendo atingir Yucatán no começo da noite de hoje. A previsão é que a tempestade chegue ao Golfo do México amanhã pela manhã. Já a tempestade tropical Cristóbal se fortaleceu próximo à Carolina do Norte e a Bertha está indo em direção à Islândia, depois de ter atingido as Bermudas na semana passada, onde centenas de destinos turísticos do Atlântico ficaram sem eletricidade.