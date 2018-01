Tempestade tropical Ernesto chega à Carolina do Norte O olho da tempestade tropical Ernesto, com ventos próximos aos de um furacão, se aproximou do litoral dos Estados da Carolina do Sul e Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em meio a advertências de inundações e tornados. A tempestade também ameaça o litoral do estado da Virgínia, mais ao norte. O governador Tim Kaine declarou Estado de emergência. Moradores de Outer Banks, uma península de terras baixas no litoral da Carolina do Norte, afirmaram que os ventos e as chuvas torrenciais começaram no início da noite e vêm aumentando de intensidade. Os ventos derrubaram cabos da rede elétrica, provocando blecautes no litoral da Carolina do Norte e Carolina do Sul. Segundo as previsões meteorológicas, a tempestade tropical pode precipitar mais de 200 milímetros de chuvas na região. Os governadores Mike Easley, da Carolina do Norte, e Mark Sanford, da Carolina do Sul, anunciaram que mobilizaram tropas da Guarda Nacional para enfrentar o impacto da tempestade.