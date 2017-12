Tempestade tropical Ernesto ganha força A tempestade tropical Ernesto pode se intensificar e já deixou Haiti e Jamaica em estado de alerta, enquanto os meteorologistas avisam que Cuba e as Ilhas Cayman devem acompanhar a sua trajetória. Ernesto tem ventos máximos sustentados de 75 km/h, com rajadas mais fortes. A previsão é de um fortalecimento adicional nas próximas 24 horas, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, com sede em Miami, em seu boletim da zero hora (de Brasília). O governo haitiano emitiu um alerta de tempestade tropical no oeste da fronteira com a República Dominicana até o sudoeste do país. A Jamaica também se encontra sob vigilância. A passagem do sistema está prevista para as próximas 36 horas. Ernesto, a quinta tempestade da temporada de ciclones no Atlântico Norte, deverá atingir a intensidade de furacão na tarde de segunda-feira. A tempestade se desloca na direção oeste-noroeste a 24 km/h e deve continuar este movimento durante as próximas 24 horas. O NHC alertou que a tempestade pode provocar chuvas e causar fortes ondas nas zonas sob vigilância. A tempestade se formou no dia do primeiro aniversário da chegada do furacão Katrina ao sul do Estado da Flórida. Na atual temporada, só se formaram cinco tempestades tropicais, incluindo o Ernesto.