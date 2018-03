Tempestade tropical Fausto vira furacão no Pacífico A tempestade tropical Fausto se transformou hoje em furacão, ainda bastante distante da costa do México no Pacífico. O Centro Nacional de Furacões, em Miami, nos Estados Unidos, informou que outras duas tempestades tropicais - Elida e Bertha - seguiam em mar aberto, mas nenhuma deve ameaçar regiões costeiras. O furacão Fausto tinha ventos máximos sustentados de 120 quilômetros por hora. O olho do fenômeno estava 720 quilômetros a sudoeste de Manzanillo, no México, e se dirigia para o noroeste a uma velocidade de 20 quilômetros por hora. Esse padrão levaria a tempestade para longe da terra firme, no Pacífico. Muito mais distante da costa, a tempestade tropical Elida continuava a se enfraquecer, com ventos máximos sustentados de 95 quilômetros por hora. A tempestade deve ficar mais fraca amanhã. E no Atlântico, a tempestade tropical Bertha ganhava força, com ventos constantes de até 100 quilômetros por hora. Meteorologistas previram que a tempestade também pode perder força amanhã.