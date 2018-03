Tempestade tropical Fengshen se aproxima da costa chinesa

O Observatório de Hong Kong anunciou esta manhã que a tempestade tropical Fengshen, que deixou centenas de mortos nas Filipinas, avança em direção à costa chinesa. Em sua passagem pelas Filipinas, o Fengshen, em forma de tufão, deixou 205 mortos em terra e outros 275 desaparecidos. Além disso, causou o naufrágio de um ferry com mais de 800 ocupantes que não foram encontrados até o momento. As cidades de Shenzhen e Macau, além de Hong Kong, se viram afetadas desde a noite de terça-feira por fortes chuvas e ventos após a chegada do Fengshen em forma de tempestade tropical. Escolas e comércios fecharam suas portas esta manhã em Hong Kong, depois de o observatório local emitir na terça-feira à noite um alarme de nível 8 de tempestade. No entanto, às 11h15 (hora local), o observatório de Hong Kong reduziu o alerta para o nível 3, o que permite um reatamento das atividades na ex-colônia britânica.