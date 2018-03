Tempestade tropical Kalmaegi deixa 7 mortos em Taiwan Pelo menos sete pessoas morreram e seis estão desaparecidas na passagem da tempestade tropical Kalmaegi na região sul de Taiwan. As chuvas torrenciais, que começaram no fim da noite de ontem, provocaram enchentes e deslizamentos de terra na região. A defesa civil local informou que uma mulher foi resgatada viva de uma casa atingida por um deslizamento, mas um irmão e a filha dela de um ano morreram. Imagens captadas por emissoras locais de televisão mostravam a água da chuva formando uma corredeira em uma estrada montanhosa e inundando uma imensa área do condado de Kaohsiung, no sul taiuanês. As chuvas afetaram o abastecimento de água no condado, atingindo mais de 650 mil residências, informaram autoridades locais.