Tempestade tropical Marie se forma no Pacífico O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) informou que o fenômeno Laura se enfraqueceu nas águas frias do norte do Atlântico e não é mais uma tempestade tropical. Enquanto isso, a tempestade tropical Marie se formou no Pacífico, 925 quilômetros a sudoeste de Baja California, no México. Os ventos máximos da Laura chegavam a 72 quilômetros por hora na manhã de hoje. No Pacífico, Marie tinha ventos máximos de quase 80 quilômetros por hora e se movia para o noroeste, distanciando-se do México.