Tempestade tropical mata 15 pessoas em Taiwan As avalanches de lodo causadas pela tempestade tropical Mindulle deixaram 15 mortos e nove feridos na região montanhosa de Taiwan, neste sábado. Equipes de resgate trabalham incessantemente para desalojar os habitantes vitimados pelas inundações. A lama soterrou centenas de casas em uma colina do condado central de Nantou, informou o Centro Nacional de Assistência em Casos de Desastre. No condado de Taichung, uma mulher de 80 anos e seu neto, de 4, morreram afogados dentro do casebre onde moravam. A polícia registrou outros casos de afogamento em rios que transbordaram na região. A tormenta, que ocasionou as piores inundações dos últimos 25 anos em Taiwan, agora se dirige para a Coréia do Sul, mais ainda causa chuvas torrenciais na ilha neste domingo.