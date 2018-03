Tempestade tropical Nana se forma no meio do Atlântico A tempestade tropical Nana, a 14a da temporada de furacões do Atlântico, se formou no domingo no oceano Atlântico ao leste das ilhas do caribe, informou o Centro Nacional de Furacões norte-americano. O centro avaliou que a tempestade estava provavelmente na curva oeste-noroeste abrindo águas do Atlântico ao longo dos próximos um ou dois dias, porém bem longe das pequenas e vulneráveis ilhas do Caribe e do continente dos Estados Unidos. REUTERS DL