Tempestade tropical 'Ofel' já deixou 24 mortos nas Filipinas

MANILA - Pelo menos 24 pessoas morreram e outras seis permanecem desaparecidas após a passagem da tempestade tropical "Ofel" pela região central das Filipinas, informaram neste sábado as autoridades locais.

"Ofel", cujo nome internacional é "Son Tinh", deixou nesta sexta-feira o país rumo ao Vietnã depois de afetar mais de 66 mil pessoas, das quais 15 mil ainda se encontram nos 97 abrigos disponibilizados pelo Governo.

O diretor do Conselho Nacional de Prevenção de Desastres, Benito Ramos, indicou que as vítimas fatais foram registradas nas províncias de Tagalog do Sul, Bicol, Visayas Central, Visayas Oriental e Socksargen.

Além disso, pelo menos 19 pessoas necessitaram de assistência médica por ferimentos causados pela tempestade, três das quais haviam sido dadas por desaparecidas na sexta-feira.

Os danos materiais já passam de 36 milhões de pesos filipinos (US$ 880 mil), entre deteriorações na infraestrutura e destruição de colheitas. EFE