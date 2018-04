Tempestade tropical põe Bermudas em estado de alerta As Bermudas emitiram um estado de alerta de tempestade tropical, conforme a tormenta Shary se aproximava no Atlântico. Os ventos máximos sustentados de Shary no início desta sexta-feira eram de quase 65 quilômetros por hora. A expectativa é que a tempestade ganhe um pouco mais de força durante o dia. O Centro Nacional de Furacões sediado em Miami, porém, notou que ela deve perder força durante o fim de semana.