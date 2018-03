Tempestade tropical provoca 49 mortes no Iêmen Pelo menos 49 pessoas morreram por causa das enchentes que atingiram a região sudoeste do Iêmen, após a passagem de uma tempestade tropical que destruiu várias áreas do empobrecido país. Segundo o chefe da polícia da província de Hadramut, no sudoeste do país, Hamid el-Kharashi, o número de mortos deve subir nas próximas horas, já que há dezenas de pessoas desaparecidas e centenas de famílias desabrigadas após terem suas casas atingidas pelo transbordamento de rios e enchentes. Mais de 638 residências foram destruídas pela força das águas apenas em Hadramut. A tempestade tropical, formada no Oceano Índico no início da semana, atingiu anteontem a Província de Hadramut.