Tempestade tropical Utor mata três na China A tempestade tropical Utor deixou pelo menos três mortos no início de sua passagem pela China e começou a varrer a província de Guangdong, destruindo mais de 4.700 casas e causando danos estimados em US$ 2,6 bilhões, informou hoje a imprensa estatal. O tufão Utor perdeu intensidade ao chegar na porção continental da China e transformou-se em tempestade tropical. Mais cedo, em sua passagem pelas Filipinas, o tufão deixou 112 mortos e 68 feridos, informou a agência governamental para assuntos emergenciais. O furacão atingiu as Filipinas no começo da semana, inundando grandes áreas da região. As inundações destruíram pelo menos 3.700 casas e deixaram outras 8.930 danificadas. Cerca de 12.000 pessoas tiveram de abandonar suas residências e foram transferidas para 86 abrigos do governo. Além disso, o Utor causou prejuízos estimados em US$ 11,2 milhões, em razão da destruição de estradas, pontes e colheitas. Cerca de 20 tufões atingem anualmente a costa das Filipinas.