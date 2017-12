Tempestade "Utor" se fortalece e ganha categoria de tufão A Administração Filipina de Serviços Atmosféricos, Geofísicos e Astronômicos (Pagasa, em inglês) elevou neste sábado à categoria de tufão a tempestade tropical "Utor", cujos ventos já chegam a 150 km/h. O centro do tufão, com ventos sustentados de 120 km/h, se situava às 8h (22h de sexta-feira, em Brasília) cerca de 90 quilômetros a leste da ilha de Samar, cerca de 600 quilômetros a sudeste de Manila. Ainda no sábado ele deve atingir o litoral. "Utor", batizado no país como "Seniang", se movimenta a 22 km/h em direção oeste-noroeste. A Pagasa acredita que ele chegará à ilha de Panay (400 quilômetros ao sul de Manila) na manhã de domingo. As autoridades estabeleceram o alerta 3, com ventos entre 100 e 185 km/h, na ilha de Samar. No sul de Luzon e norte de Mindanao, o alerta é de nível 2, com ventos de 60 a 100 km/h. As autoridades citaram o tufão como a principal razão para adiar até janeiro a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, prevista para os dias 11 a 13 em Cebu.