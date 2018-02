Tempestades de neve causam 38 mortes no Nepal Pelo menos 38 alpinistas e guias morreram numa série de tempestades de neve e avalanches ocorridas esta semana no Nepal. Neste sábado, um helicóptero de resgate localizou mais nove corpos em uma trilha de caminhada no norte do país. O desastre já é o mais grave da história do alpinismo no Nepal.