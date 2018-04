Tempestades de neve deixam pelo menos 14 mortos nos EUA

WASHINGTON - Pelo menos 14 pessoas morreram por causa das tempestades de neve que castigam grande parte da região norte dos Estados Unidos nas últimas 48 horas, informaram neste sábado as autoridades. O maior impacto das tempestades ocorreu no estado de Illinois, onde a neve deixou uma camada de cerca de 20 centímetros no chão. <br><br> Fontes do Aeroporto Internacional O'Hare, um dos maiores do país e que serve principalmente a cidade de Chicago, informaram que a neve forçou o cancelamento de aproximadamente 600 vôos.<br><br> O Serviço de Estradas do estado de Nova York informou que ocorreram mais de 200 acidentes provocados pelo mau tempo. Quatro pessoas morreram em Nova York num acidente envolvendo um carro e um caminhão. Outras seis perderam a vida em acidentes registrados em Illinois nos últimos dois dias.<br><br> Uma combinação de gelo e neve gerou um acidente envolvendo 40 veículos em uma estrada do Texas, no qual pelo menos uma pessoa morreu, segundo as autoridades de segurança pública desse estado. Essa mesma tempestade ocasionou a morte de mais três pessoas em outros pontos do Texas e em Oklahoma.<br><br> As autoridades do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos informaram que devem ocorrer mais tempestades de neve neste fim de semana em Idaho. Além disso, advertiram sobre a possibilidade de chuvas de granizo na Virgínia, Virgínia Ocidental, Carolina do Norte e Carolina do Sul.