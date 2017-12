Tempestades deixam 11 mortos no nordeste dos EUA Autoridades ordenaram nesta quarta-feira que cerca de 200 mil pessoas abandonassem suas casas no nordeste da Pensilvânia devido à elevação do nível do rio Susquehanna, alimentado por chuvas recordes que já mataram pelo menos 11 pessoas. Além dos moradores nas proximidades da cidade de Wilkes-Barre, na Pensilvânia, também receberam ordem para deixar suas casas habitantes em Nova Jersey, Nova York e Maryland. Em toda a região, helicópteros resgatavam pessoas em telhados depois que rios transbordaram. Mais de 2.200 pessoas fugiram da enchente provocada pelo lago Needwood, em Maryland. Uma parte da estrada interestadual foi destruída no estado de Nova York, e causou pelo menos nove mortes e três desaparecidos. Após dias de forte chuva e enchentes, o sol está brilhando na capital de Washington, enquanto a tempestade vai em direção do estado de Nova York e da Nova Inglaterra. Nesta quarta-feira de manhã, a polícia e grupos de resgates retiraram os residentes de 500 apartamentos e 700 casas na cidade de Rockville, Maryland, devido a enchente do lago Needwood que fez o seu nível subir quase 7,5 metros acima do normal. Cerca de 100 pessoas se recusaram a sair, informaram as autoridades. Se o dique do lago quebrar ele poderá alagar algumas áreas que estão a mais de 6 metros de altura, disseram autoridades. Funcionários dos serviços de emergência do estado de Nova York disseram que uma parte da Interestadual 88 foi destruída pela água a cerca de 56 quilômetros de Binghamton, na parte central do estado, e duas pessoas morreram na enchente. A policia estadual informou que duas pontes da estrada caíram. Dez condados de Nova York declararam estado de emergência, e o governador George Pataki solicitou a Guarda Nacional para ajudar na retirada da população que mora em áreas de risco e na logística das ações. O governador da Pennsylvania, Ed Rendell, declarou estado de calamidade pública em 46 dos 67 condados do estado nesta quarta-feira. Além dos dois mortos relatados em Nova York, o tempo contribuiu para um acidente de trânsito na Pennsylvania e um em Maryland, matando uma pessoa em cada acidente. Um garoto de 15 anos e o namorado de sua mãe morreram afogados em um lago da Pennsylvania, informou a polícia. Três pessoas morreram no oeste de Maryland quando eles foram atingidos por uma enchente. Os três adultos haviam sido resgatados por um transeunte que passava de caminhonete, mas quando o carro ficou preso na enchente todos foram levados pelas águas e morreram, disseram autoridades. Em outra área de Maryland, uma busca por dois jovens, um de 14 e outro de 15 anos, continuou nesta quarta-feira. As equipes de resgate encontraram suas bicicletas e roupas perto de um rio. Em Virginia outra busca é conduzida para tentar encontrar uma garota de 8 anos que foi arrastada pela correnteza no condado de Alleghany. Matéria atualizada às 18h