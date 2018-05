Tempestades deixam 9 mortos e 14 desaparecidos no Vietnã

Nove pessoas morreram e 14 estão desaparecidas em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias na região central do Vietnã, enquanto a tempestade avança agora em direção à costa, anunciaram hoje fontes oficiais. As inundações mataram quatro pessoas e destruíram 78 casas na província de Dak Lak, 350 quilômetros ao norte de Ho Chi Minh (antiga Saigon), segundo Phan Thu Hien, do Departamento de Emergências provincial, que acrescentou que mais de 10 mil hectares de colheitas ficaram danificadas. Na vizinha Lam Dong, outras quatro pessoas morreram e quatorze casas foram arrasadas pelas chuvas torrenciais, que inundaram mais de mil hectares de campo, indicou Phuong Dinh Bao, porta-voz do Departamento de Emergências da província. Uma árvore caiu, matando um garoto de 13 anos. As fortes chuvas continuarão durante os próximos dias na região central e nas zonas litorâneas do Vietnã.