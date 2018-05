Tempestades deixam dezenas de mortos no sul dos EUA

Fortes tempestades e tornados que atingiram o Estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos, deixaram ao menos 45 mortos nesta quarta-feira.

O sul dos Estados Unidos vem sendo atingido há vários dias por fortes tempestades, que já deixaram dezenas de mortos em vários Estados.

A cidade de Tuscaloosa, no Alabama, foi a mais afetada pelo grande tornado desta quarta-feira, que deixou um rastro de destruição e ao menos 15 mortos na cidade.

No Mississippi, pelo menos 11 pessoas morreram em consequência das tempestades entre terça-feira e quarta-feira.

Desde o início da semana, também houve registro de mortes no Arkansas, na Louisiana, na Geórgia e no Tennessee.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aprovou nesta quarta-feira uma ajuda emergencial para o Alabama, incluindo assistência para buscas e resgate.

Os governadores do Alabama, do Arkansas e do Tennessee também declararam estados de emergência.

"Apesar de que podemos não saber a extensão dos danos por vários dias, vamos continuar a monitorar estas tempestades graves em todo o país e a ficar prontos para continuar a ajudar a população do Alabama e todos os cidadãos afetados por essas tempestades", disse Obama em um comunicado divulgado na noite de quarta-feira.

Destruição

Na cidade de Tuscaloosa, a mais atingida pelas tempestades, pelo menos 100 pessoas teriam ficado feridas. A cidade tem cerca de 83 mil habitantes.

"A cidade sofreu danos extensos de um tornado que deixou um rastro de destruição profundo no coração da cidade", disse o prefeito da cidade, Walter Maddox, em um comunicado.

Segundo afirmou um porta-voz da companhia energética do Alabama ao jornal The New York Times, as tempestades que já vinham atingindo a cidade havia vários dias tornaram os danos provocados pelo tornado ainda piores.

Segundo ele, cerca de 335 mil residências ficaram sem energia na região, e o número total de cortes de luz pode se igualar aos provocados pelos furacões Ivan ou Katrina.

O sul dos Estados Unidos vem sofrendo com as tempestades desde o início do mês. Há duas semanas, 47 pessoas já haviam morrido após a passagem de tempestades pelos Estados de Oklahoma e Carolina do Norte. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.