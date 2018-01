Tempestades deixam seis mortos no Japão Fortes chuvas provocadas por um tufão que se aproxima do Japão causaram a morte de seis pessoas, deslizamentos de terra e blecautes. Duas pessoas estão desaparecidas. Desde terça-feira, algumas regiões registraram até 50 centímetros de chuva. O tufão Megi se aproxima das ilhas de Kyushu e Shikoku, informou a Agência de Meteorologia do Japão. Na Nova Zelândia, uma forte tempestade de inverno atingiu a região central do país, derrubando parte do telhado do principal aeroporto neozelandês e levando à interdição de importantes rodovias, disseram autoridades. Não há informações sobre mortes, mas a polícia está em busca de um carteiro desaparecido na região agrícola de Wairarapa.