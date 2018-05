Tempestades e tornados levam destrução ao sul dos EUA

As fortes tempestades e tornados que atingiram o sul dos Estados Unidos deixaram mais de cem mortos nas últimas 24 horas.

As autoridades americanas informaram que o maior número de vítimas está no Estado do Alabama. O presidente americano, Barack Obama, aprovou o pedido do governador e vai enviar ajuda federal ao Estado, incluindo equipes de busca e resgate.

A Guarda Nacional foi mobilizada no Alabama para ajudar a lidar com crise. A cidade de Tuscaloosa foi a mais afetada pelas tempestades, que deixaram um rastro de destruição.

O prefeito de Tuscaloosa, Walter Maddox disse que a cidade tem mais de cem pessoas feridas, centenas de casas e empresas destruídas e outras centenas danificadas pelas tempestades.

Um porta-voz da companhia de energia do Alabama informou que as tempestades, que já vinham atingindo a cidade havia vários dias, agravaram os danos provocados pelo tornado.

O sul dos Estados Unidos vem sendo atingido há vários dias por fortes tempestades, que fizeram vítimas e destruíram propriedades em vários Estados.

Além do Alabama, as tempestades também causaram mortes no Mississipi, no Arkansas, na Louisiana, na Geórgia e no Tennessee. Arkansas e Tennessee já declararam estado de emergência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.