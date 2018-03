Tempestades matam 21 pessoas na China Tempestades nas regiões central e leste da China mataram 21 pessoas e destruíram milhares de casas, informou o governo chinês neste sábado. Na província de Hubei, 11 pessoas morreram e cerca de 37 mil foram obrigadas a deixar suas casas, de acordo com informações da agência oficial de notícias Xinhua. Milhares de casas foram destruídas na região, segundo a mesma agência. Em Jiangxi, província no leste da China, as chuvas mataram 10 pessoas e causaram um prejuízo de US$ 100 milhões, informou o governo. As autoridades locais das duas áreas distribuíram tendas para os desabrigados e o governo chinês enviou equipes de ajuda para as duas províncias.