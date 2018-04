Tempestades matam duas pessoas na Coreia do Norte A Coreia do Norte informou neste sábado que duas pessoas morreram e cerca de 760 tiveram de deixar suas casas por causa das chuvas torrenciais que atingiram a região central do país nesta semana. A agência de notícias estatal KCNA disse que as tempestades danificaram mais de 150 casas e 1.720 hectares de fazendas, segundo estimativa preliminar.