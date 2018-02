Tempo encoberto adia lançamento da Endeavour à ISS

A agência aeroespacial americana (Nasa) disse que fará nova tentativa de lançamento na segunda-feira, às 7h14 do horário de Brasília, se as condições climáticas permitirem.

Numa missão de 13 dias, o ônibus espacial tem como objetivo carregar um novo módulo e uma plataforma de observação para a ISS. Quando ambos estiveram instalados, o complexo orbital estará 98% completo.

A nave será lançada do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. As informações são da Associated Press.