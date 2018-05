Tempo melhora e voos são retomados na Europa

PARIS - Centenas de pessoas que passaram a noite desta sexta-feira, 24, em aeroportos na Europa receberam hoje, 25, como presente de Natal a retomada dos voos. O tráfego aéreo voltou ao normal no principal aeroporto de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, e em vários outros aeroportos europeus, onde centenas esperavam para embarcar carregando presentes de Natal e chocolates para familiares e amigos.

As tempestades de neve e a falta de fluidos de degelo provocaram o cancelamento de vários voos ontem. Na Bélgica, a neve que atingiu Bruxelas deixou a maior camada de gelo na capital desde 1964. A situação melhorou hoje na Europa, quando o céu amanheceu aberto e dois carregamentos de fluidos de degelo dos Estados Unidos chegaram. Na Alemanha, muitos trens também voltaram a circular neste sábado.

Autoridades francesas de transportes foram ao aeroporto ontem e neste sábado para acalmar a tensão e diminuir as críticas de que a França não está preparada o suficiente para o mau tempo. No Charles de Gaulle, pais cobriam os bebês com cobertores distribuídos pelo aeroporto e com blusas. O aeroporto foi mantido aquecido e vigiado toda a noite por policiais. Os que esperavam podiam contar também com serviço de ambulância.

Natal. Pelo menos 300 pessoas dormiram em camas de armar de estilo militar no aeroporto de sexta para sábado, depois do cancelamento de cerca de 400 voos. Muitos dormiram em hotéis na região. Teve gente que improvisou uma ceia de Natal, com champagne em copos de plástico, salmão defumado, queijo. Um Papai Noel presenteou crianças com doces e brinquedos.

"O tempo está imprevisível," disse o ministro Mariani, que chegou ao aeroporto pouco depois da meia-noite. "Você pode fazer todo esforço, mas no fim é o tempo que conta." O trem Eurostar, que liga Londres e Paris, não iria operar neste sábado. Ele operaria de novo no domingo. Das 45 viagens antes previstas, quatro foram canceladas.

(Com informações da Associated Press e Reuters)