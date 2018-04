Temporada de viagens no feriado chinês é tranquila Os oficiais de Transporte da China dizem que as viagens durante a aproximação do feriado do Ano Novo Lunar têm sido tranquilas. Cerca de 230 milhões de pessoas, mais do que a população do Brasil, devem integrar a maior migração anual humana do mundo. Para muitos chineses essa é a única chance para visitar os familiares no ano. Os dias de movimentação mais intensa serão segunda-feira e terça-feira. O Ano Novo Lunar cai na quinta-feira.